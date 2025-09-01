10°
Lunes 01 de Septiembre de 2025
01 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El “Carnicero de Giles” pide su traslado de la cárcel de Rawson por las bajas temperaturas

Luis Fernando Iribarren, condenado por cinco asesinatos y protagonista de una mediática fuga, asegura que el frío de la Patagonia lo “va a matar” y busca ser reubicado en una prisión de clima templado.
Por Redacción Red43

A un año de su mediática fuga, Luis Fernando Iribarren, conocido como el "Carnicero de Giles", se encuentra recluido en el penal de Rawson y solicita urgentemente su traslado a una cárcel de clima más templado, argumentando que las duras condiciones patagónicas amenazan su salud.

 

Iribarren, condenado por el asesinato de sus padres, dos hermanos y una tía, asegura que las condiciones en el penal de Rawson son extremas, comparándolo con la cárcel de "Alcatraz". Según un informe oficial de 2022, las instalaciones son viejas, con problemas eléctricos, humedad y falta de servicios básicos. El recluso, con antecedentes de tuberculosis, teme que el frío y el viento de la zona agraven sus problemas respiratorios.

 

La fuga que terminó en traslado

 

El plan de fuga de Iribarren se gestó durante años. Aprovechó sus permisos para estudiar y el 28 de agosto de 2024 escapó con su perra Sari, con la intención de iniciar un negocio de turismo rural en Santiago del Estero. Su objetivo, según él, era demostrar que "no soy un monstruo" y que podía vivir sin dañar a nadie.

 

Sin embargo, a los once días, la Policía Federal lo capturó. Contrariamente a lo que esperaba, en lugar de ser devuelto a la cárcel de Olmos, fue trasladado a la de Rawson, lo que representó un cambio radical en su calidad de vida carcelaria. Ya no puede estudiar, y la separación de su perra Sari ha sido un duro golpe emocional.

 

Desde su celda, sus actividades se limitan a la lectura y a mantener contacto esporádico con su actual esposa. A pesar del fallido intento, Iribarren no se arrepiente, pues cree que su acción era necesaria ante la imposibilidad de obtener la libertad por vías tradicionales. Actualmente, asegura estar desarrollando nuevas "estrategias judiciales" para cambiar su situación legal.

