Chubut planifica el futuro del Parque Marino Patagonia Austral

Provincia avanza en el Plan de uso público del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral

Con el apoyo del Proyecto MaRes, se llevó a cabo en Camarones el segundo taller que busca mejorar las actividades dentro del área protegida, bajo la formulación de un reglamento específico para la pesca artesanal y deportiva.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, participó del segundo taller de actividades técnicas y participativas orientadas a planificar el uso público del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), desarrollado días pasados en Camarones.

La iniciativa se enmarca en los convenios firmados entre el Gobierno de la Provincia, la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, en el marco del Proyecto MaRes.

El proyecto “Reforzando la Resiliencia de las Áreas Protegidas Marino Costeras de la República Argentina (MaRes)”, financiado por la Unión Europea, tiene como objetivo mejorar la resiliencia de las Áreas Costeras y Marinas Protegidas del país, promoviendo su gestión efectiva y su capacidad de adaptación frente a desafíos ambientales.

La decisión de avanzar con la elaboración del Programa de Uso Público del PIMCPA surge del trabajo conjunto de la Comisión de Manejo Interjurisdiccional. En dicho encuentro, se acordó impulsar la formulación de un reglamento específico para la pesca artesanal y deportiva, incluyendo la recolección de algas y el pulpeo, así como instruir a la Intendencia del parque a dar inicio al proceso de planificación del uso público. Estas definiciones marcaron el camino para solicitar el acompañamiento técnico del Proyecto MaRes y articular esfuerzos con organizaciones especializadas y actores locales, bajo un enfoque participativo.

El Programa de Uso Público (PUP) busca ordenar y promover los usos turísticos, recreativos y la pesca artesanal sostenible en el área protegida, garantizando la conservación de los ecosistemas marinos y costeros. Esta planificación se desarrolla de forma participativa, alineada con el Plan de Manejo del PIMCPA aprobado en 2018, con el objetivo de compatibilizar la conservación con el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales.

Del Proyecto MaRes, participan activamente organizaciones miembros del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y áreas de influencia: en particular representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y la Administración de Parques Nacionales como contrapartes gubernamentales, junto a organizaciones como Global Penguin Society, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Cambio Democrático.