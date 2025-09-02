Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
02 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut planifica el futuro del Parque Marino Patagonia Austral

Con el apoyo del Proyecto MaRes, se avanza en la elaboración de un reglamento para la pesca deportiva y artesanal, buscando un equilibrio entre la conservación y el desarrollo local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Provincia avanza en el Plan de uso público del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral

 

Con el apoyo del Proyecto MaRes, se llevó a cabo en Camarones el segundo taller que busca mejorar las actividades dentro del área protegida, bajo la formulación de un reglamento específico para la pesca artesanal y deportiva.

 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, participó del segundo taller de actividades técnicas y participativas orientadas a planificar el uso público del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), desarrollado días pasados en Camarones.

 

La iniciativa se enmarca en los convenios firmados entre el Gobierno de la Provincia, la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, en el marco del Proyecto MaRes.

 

El proyecto “Reforzando la Resiliencia de las Áreas Protegidas Marino Costeras de la República Argentina (MaRes)”, financiado por la Unión Europea, tiene como objetivo mejorar la resiliencia de las Áreas Costeras y Marinas Protegidas del país, promoviendo su gestión efectiva y su capacidad de adaptación frente a desafíos ambientales.

 

La decisión de avanzar con la elaboración del Programa de Uso Público del PIMCPA surge del trabajo conjunto de la Comisión de Manejo Interjurisdiccional. En dicho encuentro, se acordó impulsar la formulación de un reglamento específico para la pesca artesanal y deportiva, incluyendo la recolección de algas y el pulpeo, así como instruir a la Intendencia del parque a dar inicio al proceso de planificación del uso público. Estas definiciones marcaron el camino para solicitar el acompañamiento técnico del Proyecto MaRes y articular esfuerzos con organizaciones especializadas y actores locales, bajo un enfoque participativo.

 

El Programa de Uso Público (PUP) busca ordenar y promover los usos turísticos, recreativos y la pesca artesanal sostenible en el área protegida, garantizando la conservación de los ecosistemas marinos y costeros. Esta planificación se desarrolla de forma participativa, alineada con el Plan de Manejo del PIMCPA aprobado en 2018, con el objetivo de compatibilizar la conservación con el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales.

 

Del Proyecto MaRes, participan activamente organizaciones miembros del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y áreas de influencia: en particular representantes del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y la Administración de Parques Nacionales como contrapartes gubernamentales, junto a organizaciones como Global Penguin Society, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Cambio Democrático.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
2
 La Cordillera pisó fuerte en el Nacional de Powerlifting
3
 Su esposa entraba a un "telo", la siguió, y lo que descubrió lo dejó sin palabras
4
 Atención: Cambia el horario del gran corte de energía programado para este miércoles
5
 El “Carnicero de Giles” pide su traslado de la cárcel de Rawson por las bajas temperaturas
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
5
 La pesca deportiva es declarada de Interés Municipal en Trevelin
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -