¿Cómo se encuentran las rutas de la región hoy?

Según el parte invernal emitido por Vialidad Nacional, todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito este martes 2 de septiembre.

En el caso de la Ruta Nacional 259, en el tramo que une Empalme RN40 - Esquel, la calzada está en condiciones normales, con banquinas transitables y presencia de animales sueltos. Además, se informó que equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando en la zona. Debido al viento, se recomienda circular con precaución.

En el tramo Esquel - Trevelin, también habilitado y pavimentado, se registran sectores con sal en la calzada y banquinas húmedas. Allí, cuadrillas de Vialidad avanzan con tareas de bacheo. Se reitera la advertencia por viento y la posible presencia de animales sobre la ruta.

Las autoridades remarcaron que, si bien la red vial se encuentra habilitada en toda la provincia, es fundamental respetar las velocidades máximas, mantener distancia entre vehículos y conducir con responsabilidad.

R.G.