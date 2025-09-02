Esquel, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

¿Cómo se encuentran las rutas de la región hoy?

El parte invernal de este martes 2 de septiembre confirmó la circulación en toda la red vial de la provincia. Se recomienda precaución por viento, banquinas húmedas y presencia de animales sueltos.
Según el parte invernal emitido por Vialidad Nacional, todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito este martes 2 de septiembre.

 

En el caso de la Ruta Nacional 259, en el tramo que une Empalme RN40 - Esquel, la calzada está en condiciones normales, con banquinas transitables y presencia de animales sueltos. Además, se informó que equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando en la zona. Debido al viento, se recomienda circular con precaución.

 

En el tramo Esquel - Trevelin, también habilitado y pavimentado, se registran sectores con sal en la calzada y banquinas húmedas. Allí, cuadrillas de Vialidad avanzan con tareas de bacheo. Se reitera la advertencia por viento y la posible presencia de animales sobre la ruta.

 

Las autoridades remarcaron que, si bien la red vial se encuentra habilitada en toda la provincia, es fundamental respetar las velocidades máximas, mantener distancia entre vehículos y conducir con responsabilidad.

 

 

R.G.

 

