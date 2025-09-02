Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Trelew
02 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Trelew: un hombre fue detenido en pleno centro cuando intentaba robar una bicicleta

Un hombre fue sorprendido este lunes por la tarde en calle Belgrano, entre 9 de Julio y 25 de Mayo, intentando llevarse una bicicleta asegurada a un poste. La rápida intervención policial permitió detenerlo en el acto.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un intento de robo fue frustrado este lunes alrededor de las 16:30 en pleno centro de la ciudad. Desde el Centro de Monitoreo Policial alertaron sobre la presencia de un individuo con ropa oscura que intentaba sustraer una bicicleta en calle Belgrano, entre avenida 9 de Julio y 25 de Mayo.

 

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Primera identificó a un hombre cuyas características coincidían con la descripción brindada. El sujeto estaba junto al rodado, cuyo cable de acero presentaba daños evidentes.

 

En ese momento se acercó el dueño de la bicicleta, quien confirmó que la linga no estaba dañada anteriormente. Ante la situación, los efectivos procedieron a detener al sospechoso y trasladarlo a la dependencia policial.

 

Durante la requisa, entre sus pertenencias se encontró un alicate y una mochila. El hombre quedó a disposición de la Justicia.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
2
 La Cordillera pisó fuerte en el Nacional de Powerlifting
3
 Su esposa entraba a un "telo", la siguió, y lo que descubrió lo dejó sin palabras
4
 Atención: Cambia el horario del gran corte de energía programado para este miércoles
5
 El “Carnicero de Giles” pide su traslado de la cárcel de Rawson por las bajas temperaturas
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
5
 La pesca deportiva es declarada de Interés Municipal en Trevelin
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -