Trelew: un hombre fue detenido en pleno centro cuando intentaba robar una bicicleta

Un intento de robo fue frustrado este lunes alrededor de las 16:30 en pleno centro de la ciudad. Desde el Centro de Monitoreo Policial alertaron sobre la presencia de un individuo con ropa oscura que intentaba sustraer una bicicleta en calle Belgrano, entre avenida 9 de Julio y 25 de Mayo.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Primera identificó a un hombre cuyas características coincidían con la descripción brindada. El sujeto estaba junto al rodado, cuyo cable de acero presentaba daños evidentes.

En ese momento se acercó el dueño de la bicicleta, quien confirmó que la linga no estaba dañada anteriormente. Ante la situación, los efectivos procedieron a detener al sospechoso y trasladarlo a la dependencia policial.

Durante la requisa, entre sus pertenencias se encontró un alicate y una mochila. El hombre quedó a disposición de la Justicia.

R.G.