Un hombre armado fue detenido tras amenazar a un vecino en Puerto Madryn

En horas de la madrugada de este domingo, personal policial de la División Canes de Puerto Madryn intervino en un grave hecho registrado en calle Esteban Williams. Según informaron fuentes oficiales, un hombre identificado como A.E. ingresó sin autorización a una vivienda y, portando un arma blanca, lanzó amenazas contra el propietario: “Que salga tu hijo, lo voy a matar, que salga, que salga”.

Alertados por el centro de monitoreo, los efectivos se dirigieron al lugar y encontraron a un grupo de unas diez personas. Al notar la presencia policial, uno de los sujetos emprendió la huida y fue señalado por los presentes como el responsable de las amenazas.

La persecución se extendió por las calles Rivadavia y Manuel García, donde el hombre, lejos de deponer su actitud, exhibió el arma blanca y desafió a los policías con insultos y amenazas: “Yo me paro de mano, vengan de a uno, los voy a matar”.

Ante su agresividad, los uniformados realizaron disparos disuasivos de estruendo, aunque el sujeto se tornó aún más hostil. En ese momento, el can “Fleyer” intervino y logró morder el brazo derecho del individuo, donde sostenía el cuchillo, permitiendo que los agentes pudieran finalmente reducirlo tras varios minutos de intensa resistencia.

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que dispuso su detención hasta la audiencia de control correspondiente.

R.G.

