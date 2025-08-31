11°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 31 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Puerto Madryn
31 de Agosto de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Un hombre armado fue detenido tras amenazar a un vecino en Puerto Madryn

Durante la madrugada, personal de la División Canes de la Policía del Chubut intervino en un domicilio de calle Esteban Williams, donde un sujeto ingresó sin autorización y amenazó con matar al hijo del propietario. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En horas de la madrugada de este domingo, personal policial de la División Canes de Puerto Madryn intervino en un grave hecho registrado en calle Esteban Williams. Según informaron fuentes oficiales, un hombre identificado como A.E. ingresó sin autorización a una vivienda y, portando un arma blanca, lanzó amenazas contra el propietario: “Que salga tu hijo, lo voy a matar, que salga, que salga”.

 

Alertados por el centro de monitoreo, los efectivos se dirigieron al lugar y encontraron a un grupo de unas diez personas. Al notar la presencia policial, uno de los sujetos emprendió la huida y fue señalado por los presentes como el responsable de las amenazas.

 

La persecución se extendió por las calles Rivadavia y Manuel García, donde el hombre, lejos de deponer su actitud, exhibió el arma blanca y desafió a los policías con insultos y amenazas: “Yo me paro de mano, vengan de a uno, los voy a matar”.

 

Ante su agresividad, los uniformados realizaron disparos disuasivos de estruendo, aunque el sujeto se tornó aún más hostil. En ese momento, el can “Fleyer” intervino y logró morder el brazo derecho del individuo, donde sostenía el cuchillo, permitiendo que los agentes pudieran finalmente reducirlo tras varios minutos de intensa resistencia.

 

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que dispuso su detención hasta la audiencia de control correspondiente.

 

 

R.G.
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un vidriero de confianza: la vida de Don Gauna en Esquel
2
 Se viene una nueva edición de la Fiesta de los Ciruelos en Flor
3
 Incidente fronterizo con repercusiones legales
4
 ¿Qué alimentos no se deben consumir después de su fecha de caducidad?
5
 La ciencia detrás de los implantes dentales: qué son, cómo funcionan y cuándo se indican
1
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
2
 Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín
3
 Azafrán Ruta 17: una historia de sabor, cultura y superación
4
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
5
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -