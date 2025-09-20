Marcando la historia deportiva de Trevelin: Valentino Ibarra y Aluminé Muñoz representarán a Chubut en los Juegos Evita Nacionales

La competencia, que se llevó a cabo con el apoyo conjunto de Chubut Deportes y la Ssecretaría de Deportes y Recreación de Trevelin, puso a prueba a los deportistas con un desafiante circuito combinado de 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.500 metros de running.

En la categoría masculina, Valentino Ibarra demostró su gran nivel al cruzar la meta en un tiempo de 38 minutos, 23 segundos y 74 centésimas. Con esta victoria, Valentino suma un nuevo logro a su carrera, luego de obtener el tercer puesto a nivel nacional en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). El podio masculino se completó con otro atleta de Trevelin, David Jaramillo, y Gonzalo Benítez de Dolavon.

Por su parte, Aluminé Muñoz se alzó con la victoria en la rama femenina, marcando un tiempo de 55 minutos y 51 segundos. Su destacada actuación le valió la clasificación para la final nacional, donde defenderá los colores de la provincia.

El Polideportivo Municipal Evita y sus alrededores fueron sede de esta competencia en su instancia provincial, reafirmando el compromiso de Trevelin con el desarrollo deportivo. Desde la Secretaría de Deportes de Trevelin felicitamos a todos los deportistas que participaron de esta competencia y los instamos a seguir entrenando, disfrutando en el crecimiento deportivo.

F.P