Sabado 20 de Septiembre de 2025
20 de Septiembre de 2025
Marcando la historia deportiva de Trevelin: Valentino Ibarra y Aluminé Muñoz representarán a Chubut en los Juegos Evita Nacionales

Los jóvenes atletas locales Valentino Ibarra y Aluminé Muñoz, oriundos de Trevelin, se consagraron campeones en el selectivo provincial de triatlón, asegurando su lugar para competir en la instancia nacional de los Juegos Evita 2025. 
La competencia, que se llevó a cabo con el apoyo conjunto  de Chubut Deportes y la Ssecretaría de Deportes y Recreación de Trevelin, puso a prueba a los deportistas con un desafiante circuito combinado de 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.500 metros de running.

 

 

En la categoría masculina, Valentino Ibarra demostró su gran nivel al cruzar la meta en un tiempo de 38 minutos, 23 segundos y 74 centésimas. Con esta victoria, Valentino suma un nuevo logro a su carrera, luego de obtener el tercer puesto a nivel nacional en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). El podio masculino se completó con otro atleta de Trevelin, David Jaramillo, y Gonzalo Benítez de Dolavon.

 

 

Por su parte, Aluminé Muñoz se alzó con la victoria en la rama femenina, marcando un tiempo de 55 minutos y 51 segundos. Su destacada actuación le valió la clasificación para la final nacional, donde defenderá los colores de la provincia.

 

 

 

El Polideportivo Municipal Evita y sus alrededores fueron sede de esta competencia en su instancia provincial, reafirmando el compromiso de Trevelin con el desarrollo deportivo. Desde la Secretaría de Deportes de Trevelin  felicitamos a todos los deportistas que participaron de esta competencia y los instamos a seguir entrenando, disfrutando en el crecimiento deportivo.

 

 

F.P

 

