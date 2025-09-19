14°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 turismo Parque Nacional Los AlercesTurismotrekking
19 de Septiembre de 2025
turismo |
Por Redacción Red43

7 senderos fáciles para redescubrir el Parque Nacional Los Alerces ¿Cuántos recorriste?

¿Cuántos de estos senderos del Parque Nacional Los Alerces ya recorriste? Te mostramos 7 caminatas cortas, fáciles y llenas de magia que quizás no sabías que estaban tan cerca.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Parque Nacional Los Alerces sigue siendo uno de los grandes tesoros naturales de la Patagonia. Y aunque vivas cerca —en Esquel, Trevelin o la Comarca—, siempre hay algo nuevo por explorar.

 

En esta nota te proponemos 7 senderos de baja dificultad, ideales para recorrer en una mañana o una tarde. Algunos son perfectos para hacer en familia, otros para conectarte con la historia o simplemente refrescarte al pie de una cascada.

 

 ¿Cuántos de estos senderos ya recorriste? ¿Cuál te falta? ¿Y cuál agregarías a la lista?

 

 

Desde la Portada Norte

 

1. Circuito Río Rivadavia
2 h (ida y vuelta) | 6 km
Desde el camping Bahía Solís, bordea el lago y sigue hasta el arroyo Colehual. Una caminata ideal para empezar a moverse sin apuro.

 

2. Lahuan Solitario

 

 

1.30 h | 3 km
Tras cruzar la pasarela del Río Arrayanes, este sendero acompaña al río Menéndez hasta un alerce de 300 años, en plena naturaleza.

 

3. Viejo Lahuan
1.30 h | 3 km
Un recorrido corto y tranquilo desde el camping Arrayanes hasta un imponente árbol de 800 años.

 

Desde la Portada Centro

 

4. Cascada Irigoyen

 

 

10 min | 150 m
Una parada clásica de camino a Villa Futalaufquen. En pocos pasos llegás a una cascada ideal para una pausa y unas fotos.

 

Desde la Portada Sur

 

5. Cascada de los Tambores

 

 

20 min | 250 m
Un paseo entre cipreses, coihues y helechos hasta el pie de la cascada. Cerca y hermoso.

 

6. Sendero Histórico del Complejo Hidroeléctrico
40 min | 200 m
Una caminata con historia: antiguos restos de la construcción de la represa que impulsó la energía en la zona.

 

7. Mirador de los Pozones

 

 

30 min | 200 m
Un sendero corto con recompensa: vista panorámica al río Futaleufú, donde antes corría su cauce original.

 

Elegí tu próxima caminata

 

Ya sea que busques una caminata suave, una buena foto o un rincón para desconectarte, el Parque Nacional Los Alerces tiene opciones para todos. Y no hace falta irse lejos para vivir una experiencia distinta.

 

Contanos: ¿cuántos de estos senderos ya recorriste? ¿Cuál te falta? ¿Hay alguno que vos recomendarías sumar?

 

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Horror y sangre en un geriátrico: una abuela mató a otra con el pedal de una silla de ruedas
2
 44 adultas mayores de Esquel viajarán a Dolavon para el “abuelazo”
3
 Prevención del suicidio: Un compromiso comunitario en Argentina
4
 23 años de la tragedia del Dique Ameghino: "A varios todavía nos cuesta hablar del tema”
5
 Taller de oratoria en Esquel para mejorar la comunicación y el liderazgo
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Turismo
turismo |
Por Red43 -
turismo |
Por Red43 -