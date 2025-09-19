7 senderos fáciles para redescubrir el Parque Nacional Los Alerces ¿Cuántos recorriste?

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Parque Nacional Los Alerces sigue siendo uno de los grandes tesoros naturales de la Patagonia. Y aunque vivas cerca —en Esquel, Trevelin o la Comarca—, siempre hay algo nuevo por explorar.

En esta nota te proponemos 7 senderos de baja dificultad, ideales para recorrer en una mañana o una tarde. Algunos son perfectos para hacer en familia, otros para conectarte con la historia o simplemente refrescarte al pie de una cascada.

¿Cuántos de estos senderos ya recorriste? ¿Cuál te falta? ¿Y cuál agregarías a la lista?

Desde la Portada Norte

1. Circuito Río Rivadavia

2 h (ida y vuelta) | 6 km

Desde el camping Bahía Solís, bordea el lago y sigue hasta el arroyo Colehual. Una caminata ideal para empezar a moverse sin apuro.

2. Lahuan Solitario

1.30 h | 3 km

Tras cruzar la pasarela del Río Arrayanes, este sendero acompaña al río Menéndez hasta un alerce de 300 años, en plena naturaleza.

3. Viejo Lahuan

1.30 h | 3 km

Un recorrido corto y tranquilo desde el camping Arrayanes hasta un imponente árbol de 800 años.

Desde la Portada Centro

4. Cascada Irigoyen

10 min | 150 m

Una parada clásica de camino a Villa Futalaufquen. En pocos pasos llegás a una cascada ideal para una pausa y unas fotos.

Desde la Portada Sur

5. Cascada de los Tambores

20 min | 250 m

Un paseo entre cipreses, coihues y helechos hasta el pie de la cascada. Cerca y hermoso.

6. Sendero Histórico del Complejo Hidroeléctrico

40 min | 200 m

Una caminata con historia: antiguos restos de la construcción de la represa que impulsó la energía en la zona.

7. Mirador de los Pozones

30 min | 200 m

Un sendero corto con recompensa: vista panorámica al río Futaleufú, donde antes corría su cauce original.

Elegí tu próxima caminata

Ya sea que busques una caminata suave, una buena foto o un rincón para desconectarte, el Parque Nacional Los Alerces tiene opciones para todos. Y no hace falta irse lejos para vivir una experiencia distinta.

Contanos: ¿cuántos de estos senderos ya recorriste? ¿Cuál te falta? ¿Hay alguno que vos recomendarías sumar?

O.P