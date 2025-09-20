13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 20 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
20 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia coordinó jornada de forestación en Reserva Cerro Currumahuida

Se plantaron alrededor de 1400 plantines de la especie ciprés. Participaron docentes y alumnos de diversas escuelas y bomberos voluntarios, entre otros.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, participó de la Tercera Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), que reunió en Córdoba a representantes de las 24 jurisdicciones del país.

 

 

Las deliberaciones estuvieron encabezadas por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y presidente del Consejo, Darío Genua, y en representación de la Provincia del Chubut asistió el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé, quien participó activamente del encuentro, fortaleciendo la presencia provincial en este espacio de construcción federal de políticas científicas y tecnológicas.

 

 

La reunión, realizada en el Museo Francisco Tamburini, contó también con la participación del subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo; la directora nacional de Vinculación y Transferencia, Verónica Vaccalluzzo; la ministra de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa; el secretario de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Gerardo García Oro; además de representantes provinciales que asistieron de manera presencial y virtual.

 

 

Nuevo reglamento

 

 

En este marco, se aprobó por unanimidad el nuevo reglamento de funcionamiento del COFECyT, el cual había sido ampliamente debatido entre todas las jurisdicciones.

 

 

Asimismo, participó de la asamblea la directora nacional de Articulación Institucional en Ciencia y Tecnología, Paula Zingoni, quien acompañó este proceso junto a las demás autoridades nacionales.

 

 

Durante la jornada, las autoridades nacionales realizaron un balance de la gestión, destacando la reorientación del sistema científico, los avances en conectividad, la transformación digital en el Estado y el desarrollo del Plan Espacial Argentino. En este marco, se celebró la reciente designación del directorio de la Agencia I+D+i, que permitirá avanzar en la implementación de nuevos instrumentos de promoción científica con un enfoque centrado en el desarrollo productivo.

 

 

El día previo, los equipos provinciales participaron de la presentación de experiencias en Proyectos Federales de Innovación, casos de startups y articulaciones público-privadas, orientadas a promover la transferencia, la innovación territorial y la vinculación efectiva.

 

 

La presencia del secretario Guillermo Defossé reafirmó el compromiso de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres con un sistema federal de ciencia y tecnología, aportando la mirada territorial y fortaleciendo la articulación con las demás jurisdicciones del país.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
2
 Expulsan de la administración pública a exfuncionaria condenada por corrupción
3
 El agujero de ozono afectó a la Patagonia con alta radiación esta semana
4
 La Cooperativa 16 de Octubre informa sobre una readecuación tarifaria
5
 Un luthier con sello patagónico: el arte de Lino Giacoboni Galizzi
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -