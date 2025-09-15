Javier Milei hablará por cadena nacional este lunes

El presidente Javier Milei se dirigirá a la ciudadanía este lunes 15 de septiembre a las 21 horas a través de cadena nacional, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. El eje del mensaje será la presentación del Presupuesto 2026, una herramienta para delinear la política fiscal del próximo año.

El anuncio llega en medio de tensiones políticas, señales de reacomodamiento dentro del Gabinete y un contexto económico desafiante.

Un presupuesto que busca enviar señales de estabilidad

Según fuentes oficiales, el presidente utilizará su discurso para detallar los principales lineamientos económicos del Presupuesto 2026, con énfasis en el equilibrio de las cuentas públicas, el control del gasto y la búsqueda de sostenibilidad fiscal.

Desde el Gobierno consideran esta presentación como una oportunidad para reafirmar el rumbo económico de la administración y mostrar ante la opinión pública y los mercados cuál será la hoja de ruta en materia presupuestaria.

El contexto: derrota electoral, reconfiguración del gabinete y necesidad de acuerdos

El mensaje presidencial se da pocos días después de la derrota electoral del oficialismo en comicios, y en un momento donde el gobierno intenta recomponer vínculos políticos y enviar señales a distintos sectores del país.

En esa línea, la administración anunció la restitución del Ministerio del Interior y la designación de Lisandro Catalán como nuevo titular de la cartera, una medida interpretada como un intento de mejorar la articulación política federal y fortalecer la gestión.

Qué se espera del discurso

Se prevé que el presidente Milei no solo presente los números del Presupuesto, sino que también aproveche la exposición nacional para defender las reformas estructurales que su gobierno promueve desde el inicio de la gestión, y que aún no logran el consenso necesario en el Congreso.

El discurso también podría incluir mensajes dirigidos a los gobernadores, el sector privado y la sociedad civil, en busca de apoyo para profundizar el modelo económico libertario que impulsa el oficialismo.

Hora: 21 hs

Modalidad: Cadena nacional

Fecha: Lunes 15 de septiembre

Tema central: Presentación del Presupuesto 2026

O.P