Provincia capacitó en sistematización de datos del Programa Alertas Tempranas a las fuerzas de seguridad de Puerto Madryn

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló una capacitación para los jefes de la Unidad Regional de Puerto Madryn y de las distintas comisarías de esa ciudad enfocada en las características de un sistema informático que permite procesar, con mejor calidad y orden, distintas fuentes de información que contribuyen a fortalecer la planificación preventiva cotidiana.

La Subsecretaría de Seguridad, por intermedio de la Dirección de Centros de Monitoreo y SAE 911, promovió esta instancia de formación en la que se explicaron las características de la recolección, sistematización y análisis de datos provenientes de las zonas identificadas en los mapas del delito, el relevamiento de las llamadas de emergencia al 101 y el flujo de información que se vuelca en los 54 grupos de "Alertas Tempranas" que demuestran una importante interacción entre la Policía del Chubut, la Municipalidad y los vecinos de la ciudad.

En función de los datos analizados, se permite verificar el nivel de demanda social registrados por medio de los llamados al 101, las características de situaciones que se registran, la participación ciudadana, las problemáticas delictuales más recurrentes y detectar las infracciones contravencionales que presentan una mayor incidencia.

A través de estos dispositivos tecnológicos se permite transformar información en estadísticas actualizadas que resultan insumos útiles para poder tomar decisiones estratégicas destinadas a fortalecer la prevención y la seguridad pública.

Con estas acciones, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres a través del Ministerio de Seguridad y Justicia apunta a modernizar las funciones cotidianas de la Policía del Chubut para agilizar las intervenciones ante emergencias o bien otros requerimientos de media y alta gravedad.

F.P