Esquel, Argentina
Sabado 20 de Septiembre de 2025
20 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut anticipa su cobertura preventiva ante los incendios forestales

Se realizó un simulacro de evacuación en una zona situada en la Ruta N° 259 en dirección a Trevelin.
En el marco del cumplimiento de las directivas trazadas por gobernador Ignacio "Nacho" Torres centradas en ofrecer respuestas inmediatas y eficaces ante cualquier contingencia; el Gobierno del Chubut a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia, participó de un simulacro interinstitucional de evacuación en una zona de interfase denominada "Villa Ayelén", situada en la Ruta N° 259 en dirección a Trevelin.

 

 

Las tareas incluyeron a la Defensa Civil de la Municipalidad de Esquel, el Servicio Provincial del Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques del Chubut, las comisarías de la zona, Bomberos Voluntarios de Esquel y Trevelin e integrantes del Ejército Argentino en un operativo de ejercitación al que calificaron como "altamente satisfactorio".

 

 

Concientización y trabajo coordinado

 

 

Estas acciones se llevaron adelante en el marco de una campaña de prevención de incendios forestales que efectúa el Servicio Provincial del Manejo del Fuego en articulación con la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil de Esquel con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre los pasos a cumplir ante este tipo de contingencias.

 

 

Así como también a fortalecer el trabajo coordinado entre distintos organismos y Fuerzas para combatir los incendios de interfase con dinamismo y eficiencia operativa.

 

 

F.P

 

