Ejercicios militares en Esquel: se realizarán maniobras con vehículos y munición de guerra

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 "Coraceros General Pacheco", con asiento en Esquel, informó a la comunidad que entre el 20 y el 26 de septiembre se llevarán a cabo ejercicios militares de "considerable magnitud". La actividad se desarrollará en el Campo de Instrucción Militar, el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores.

Los ejercicios incluirán movimientos diurnos y nocturnos, desplazamientos de vehículos blindados y tiro con armamento y munición de guerra en las áreas denominadas Laguna "Willmanco", Sector "Tres Arroyos" y en el polígono de tiro "Los Blancos".

Por razones de seguridad, se recuerda a la población que queda "PROHIBIDO" el acceso al campo de instrucción militar para toda persona ajena a la institución.

F.P