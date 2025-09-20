13°
Sabado 20 de Septiembre de 2025
20 de Septiembre de 2025
sociedad
La Cooperadora del Hospital de Esquel detalló su informe económico del segundo cuatrimestre

Según el informe económico del segundo cuatrimestre, los fondos se destinaron a la compra de camas, equipos de rayos, electrocardiógrafos e insumos para diversas áreas del Hospital.
La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel dio a conocer su informe económico del segundo cuatrimestre, que abarca el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de agosto de 2025. El documento detalla los ingresos, gastos de mantenimiento e inversiones realizadas en los diferentes servicios del hospital.

 

 

Ingresos y Egresos

 


Durante este período, la Cooperadora registró un ingreso total de  $128.949.864,74, que incluye el saldo del primer cuatrimestre. La mayor parte de los fondos provino de las cuotas de socios a través de la Cooperativa, que aportaron  $98.270.238,11. Otras fuentes de ingreso fueron donaciones particulares, conciliaciones y el dinero recaudado en las alcancías del hospital.

 

 

Los egresos por mantenimiento de servicios ascendieron a $6.426.422,31, e incluyeron gastos en servicios de luz, teléfono del tomógrafo, fletes y gastos bancarios, entre otros.

 

 

Inversiones y equipamiento

 


La mayor parte de los fondos se destinó a inversiones y la compra de equipamiento para diversos servicios, con un total de  $104.704.495,13. Entre las adquisiciones más destacadas se encuentran:

 


Unidad de Múltiples Usos (UMU): Se compraron 2 camas ortopédicas eléctricas, un carro de intubación dificultosa y un equipo de rayos X rodante. El costo de estos elementos fue de  $59.812.319,72.

 


Área Externa (CAPS y Puestos Sanitarios): Se adquirió un sillón para el consultorio de tomografía del CAPS Sargento Cabral, un electrocardiógrafo completo para el CAPS Ceferino y un electrocardiógrafo y una impresora multifunción para el CAPS Valle Chico.

 

 

Pediatría: Se compraron cuatro portasuero, dos chatas plásticas, un monitor con accesorios pediátricos y otros elementos.

 


Consultorios Externos: Se invirtieron $5.091.029,50 en una impresora multifunción para Cardiología, insumos para cirugías de Oftalmología y un tensiómetro digital para el consultorio.

 


Tocoginecología: Se adquirió una impresora multifunción, pinzas laparoscópicas y un detector fetal.

 


Traumatología: Se compró pintura y aberturas de aluminio con colocación por un costo de $2.173.244,38.

 

 

Al finalizar el cuatrimestre, el saldo total en cuenta corriente y en efectivo fue de $17.818.947,30

 

 

F.P

 

