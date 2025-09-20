La Cooperadora del Hospital de Esquel detalló su informe económico del segundo cuatrimestre

La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel dio a conocer su informe económico del segundo cuatrimestre, que abarca el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de agosto de 2025. El documento detalla los ingresos, gastos de mantenimiento e inversiones realizadas en los diferentes servicios del hospital.

Ingresos y Egresos



Durante este período, la Cooperadora registró un ingreso total de $128.949.864,74, que incluye el saldo del primer cuatrimestre. La mayor parte de los fondos provino de las cuotas de socios a través de la Cooperativa, que aportaron $98.270.238,11. Otras fuentes de ingreso fueron donaciones particulares, conciliaciones y el dinero recaudado en las alcancías del hospital.

Los egresos por mantenimiento de servicios ascendieron a $6.426.422,31, e incluyeron gastos en servicios de luz, teléfono del tomógrafo, fletes y gastos bancarios, entre otros.

Inversiones y equipamiento



La mayor parte de los fondos se destinó a inversiones y la compra de equipamiento para diversos servicios, con un total de $104.704.495,13. Entre las adquisiciones más destacadas se encuentran:



Unidad de Múltiples Usos (UMU): Se compraron 2 camas ortopédicas eléctricas, un carro de intubación dificultosa y un equipo de rayos X rodante. El costo de estos elementos fue de $59.812.319,72.



Área Externa (CAPS y Puestos Sanitarios): Se adquirió un sillón para el consultorio de tomografía del CAPS Sargento Cabral, un electrocardiógrafo completo para el CAPS Ceferino y un electrocardiógrafo y una impresora multifunción para el CAPS Valle Chico.

Pediatría: Se compraron cuatro portasuero, dos chatas plásticas, un monitor con accesorios pediátricos y otros elementos.



Consultorios Externos: Se invirtieron $5.091.029,50 en una impresora multifunción para Cardiología, insumos para cirugías de Oftalmología y un tensiómetro digital para el consultorio.



Tocoginecología: Se adquirió una impresora multifunción, pinzas laparoscópicas y un detector fetal.



Traumatología: Se compró pintura y aberturas de aluminio con colocación por un costo de $2.173.244,38.

Al finalizar el cuatrimestre, el saldo total en cuenta corriente y en efectivo fue de $17.818.947,30

F.P