Domingo 21 de Septiembre de 2025
21 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Con la llegada de la primavera, Chubut da por finalizado el Plan Invernal 2025

Con el cierre de la temporada de invierno, las autoridades destacaron la importancia de continuar trabajando de manera preventiva y coordinada para la nueva temporada.
Por Redacción Red43

Finalizó oficialmente el Plan Invernal 2025 en Chubut

 

Este domingo 21 de septiembre se dio por concluido de manera oficial el Plan Invernal 2025 en la provincia de Chubut. Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que, por el momento, no se encuentran vigentes alertas meteorológicas para la región.

 

Por otro lado, se comunicó que a partir del viernes 19 de septiembre quedó activa la red de comunicaciones VHF en la zona de la Comarca, la cual funcionará en la frecuencia 148.935 Mhz, reforzando de esta manera los canales de comunicación en el territorio.

 

Con el cierre del Plan Invernal, las autoridades destacaron la importancia de continuar trabajando de manera preventiva y coordinada, de cara a la nueva temporada que inicia con la llegada de la primavera.

 

