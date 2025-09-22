Esquel, Argentina
Lunes 22 de Septiembre de 2025
22 de Septiembre de 2025
Disturbios a la salida de un boliche: Dos detenidos e investigan agresión a personal policial en Esquel

Dos jóvenes fueron detenidos en la madrugada del domingo tras agredir a una agente policial en la salida del local bailable Ver Disco. Los hombres, de 25 y 26 años, forcejearon con el personal y uno de ellos golpeó a la oficial.
En la madrugada del domingo, coincidiendo con el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, se registraron dos detenciones a la salida del local bailable Ver Disco en Esquel. El hecho ocurrió luego de que dos jóvenes provocaran disturbios y uno de ellos agrediera a una agente de policía.

 

Así lo informó Carolina Pauli, subjefa de la Unidad Regional Esquel, en declaraciones periodísticas. Los incidentes tuvieron lugar alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando el personal policial que cubría servicio adicional intentaba despejar la salida del boliche, donde se había acumulado un número importante de jóvenes.

 

Dos hombres de 25 y 26 años se mostraron reticentes a retirarse y estaban "provocando un poco de disturbios", según Pauli. La situación escaló cuando uno de los jóvenes empujó a una efectiva policial. Una oficial de la Comisaría Primera intervino para evitar que la agresión continuara, pero lamentablemente recibió un golpe de puño en el rostro por parte del agresor y fue tomada de la campera, lo que provocó daños en su porta jineta.

 

Ante esta situación, y con la presencia del segundo jefe de la dependencia, el personal policial procedió a la detención del sujeto por los delitos de atentado, resistencia y lesiones a la autoridad. La oficial agredida presenta inflamación en el pómulo izquierdo y excoriaciones en la mano izquierda a raíz del forcejeo. Aunque la lesión no es de gravedad, se dio intervención a la ART.

 

Mientras se procedía a la detención del primer joven, su acompañante, identificado como A.J.C., de 25 años, comenzó a interferir en el procedimiento y a forcejear con el personal masculino, por lo que también fue detenido por interrupción e interferencia en el operativo, y también por atentar contra el personal policial. Los agresores, identificados como J.P.R., de 26 años, y A.J.C., de 25 años, fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Primera, donde permanecieron detenidos hasta las 19:00 horas del domingo. Luego de una audiencia de control de detención, donde se determinó que la detención había sido legal, recuperaron su libertad, aunque quedaron imputados por el delito.

 

 

 

