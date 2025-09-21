12°
Esquel, Argentina
Domingo 21 de Septiembre de 2025
21 de Septiembre de 2025
Emotivo reencuentro de ex estudiantes de la Escuela Politécnica a bordo de La Trochita

Los ex alumnos de la promoción 1979 se encontraron para celebrar su viaje de egresados que no tuvieron en su momento.
Ex estudiantes de la Escuela Politécnica de la promoción del año 1979 vivieron un emotivo reencuentro este pasado sábado a bordo del viejo Expreso Patagónico, La Trochita.

La jornada estuvo marcada por la alegría y la nostalgia de compartir un viaje juntos, que fue una iniciativa de un grupo de compañeros para celebrar su viaje de egresados que no tuvieron en su momento.

 

En diálogo con Red 43, Alda Mateo, Alen Winter e Hilda Willuver expresaron la emoción de volver a verse después de 46 años y recordaron su paso por la escuela. Willuver, de la promoción del 79, contó que en aquella época la escuela aún era pequeña, tenían estufas a leña en las aulas y a veces estudiaban “con humo o con frío”, pero que de todas formas fue un tiempo muy lindo y tiene un “recuerdo hermoso”. Además, recordaron anécdotas como viajes a Pucón Pay y El Bolsón, y los campeonatos de básquet que hacían en la escuela.

 

Alen Winter describió el reencuentro como un “viaje de recuerdo, un viaje de reencuentro” y señaló que, a pesar de los años, el compañerismo de la Escuela Politécnica se mantuvo intacto. La institución se dividía en tres ramas: maestro mayor de obras, electromecánico y técnico forestal, y en este reencuentro las tres estuvieron representadas.

 

Los ex estudiantes se sintieron como en una “familia” y compartieron sus experiencias de vida y familias. Winter resaltó que fue hermoso el reencuentro, “conversando sobre experiencias vividas, poniéndonos al día sobre la familia que cada uno tiene, sintiéndonos todos un poco más viejitos, pero muy contentos y llenos de vida y de ganas de vivir”.

T.B

 

