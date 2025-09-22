Otra noche de fuego: Una casa quedó totalmente destruida

Un incendio de vivienda ocurrido este domingo por la noche generó preocupación en el barrio Industrial de El Bolsón, donde una pequeña casa fue consumida por las llamas en pocos minutos. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque los daños fueron totales.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, a las 21:25 horas se recibió un llamado alertando sobre un incendio estructural en calle Brown, en el sector conocido como barrio Industrial.

La primera dotación se dirigió de inmediato al lugar, pero al llegar, la vivienda ya se encontraba completamente envuelta en llamas.

Pérdidas totales

La estructura afectada fue una vivienda de aproximadamente 3 x 4 metros. Bomberos confirmaron que no había personas en el interior al momento del incendio, y que el propietario no se encontraba presente durante el siniestro.

En total, intervinieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto con personal policial.

O.P.