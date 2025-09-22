11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina incendioEl Bolsón
22 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Otra noche de fuego: Una casa quedó totalmente destruida

Tres dotaciones de bomberos trabajaron durante varios minutos para contener el fuego en una vivienda que ardió por completo. No hubo heridos, pero las pérdidas fueron totales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un incendio de vivienda ocurrido este domingo por la noche generó preocupación en el barrio Industrial de El Bolsón, donde una pequeña casa fue consumida por las llamas en pocos minutos. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque los daños fueron totales.

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, a las 21:25 horas se recibió un llamado alertando sobre un incendio estructural en calle Brown, en el sector conocido como barrio Industrial.

 

La primera dotación se dirigió de inmediato al lugar, pero al llegar, la vivienda ya se encontraba completamente envuelta en llamas.

 

 

Pérdidas totales

 

La estructura afectada fue una vivienda de aproximadamente 3 x 4 metros. Bomberos confirmaron que no había personas en el interior al momento del incendio, y que el propietario no se encontraba presente durante el siniestro.

 

En total, intervinieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto con personal policial.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Emotivo reencuentro de ex estudiantes de la Escuela Politécnica a bordo de La Trochita
2
 Incendio arrasador: Una dulcería fue consumida casi por completo
3
 Solo cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta del gran torneo que hizo Transporte Wenú
4
 Dos jóvenes detenidos tras agredir a personal policial a la salida de un boliche en Esquel
5
 Trabajadoras de casas particulares de Esquel buscan obtener personería gremial
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -