Trabajadoras de casas particulares de Esquel buscan obtener personería gremial

En Esquel, el sindicato en formación de trabajadoras de casas particulares busca obtener la personería gremial, un objetivo que persiguen desde hace nueve años para poder gestionar mejor sus derechos laborales. A pesar de los obstáculos, se mantienen organizadas, según afirmó su principal referente, Norma Morón.

Morón sostuvo que, aunque muchas trabajadoras están registradas, la mayoría se desempeña "en negro" y cumple tareas por hora. Según su análisis, los empleadores a menudo interpretan las leyes a su propio criterio y algunas trabajadoras no registradas "están ganando una miseria", a pesar de realizar "tareas duras que con el paso del tiempo se van sintiendo en el cuerpo".

La referente destacó la necesidad de la personería gremial para poder gestionar reivindicaciones como el cobro del ítem de zona desfavorable. En este sentido, resaltó el contacto que mantienen con el sindicato de Neuquén y la colaboración de la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo.

Morón también señaló que, a través de moratorias, lograron que alrededor de 20 mujeres trabajadoras del sector pudieran jubilarse. Por otro lado, lamentó que aún no cuenten con un espacio físico para reunirse, ya que el lugar que antes les facilitaba la UOCRA ya no está disponible



