Lunes 22 de Septiembre de 2025
22 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Dos jóvenes detenidos tras agredir a personal policial a la salida de un boliche en Esquel

Durante un control de cierre en un local nocturno, dos hombres de 25 y 26 años reaccionaron con violencia, golpeando a una oficial y dañando su uniforme. Fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría.
Por Redacción Red43

Durante la madrugada del domingo, personal de la Comisaría Primera de Esquel intervino en un hecho violento registrado en inmediaciones de un local nocturno, donde dos jóvenes fueron aprehendidos tras agredir a efectivos policiales.

 

El episodio ocurrió alrededor de las 6:15 horas, durante un control de cierre en el boliche Ver Disco Club. Según informó la Unidad Regional Esquel, efectivos solicitaron a un grupo de masculinos que se retiraran del lugar debido a que momentos antes habían mantenido una discusión con otras personas.

 

Frente al pedido, uno de los jóvenes reaccionó de manera agresiva y empujó a una empleada policial. Al intervenir una oficial, recibió un golpe de puño en el pómulo izquierdo y fue tomada de la campera, lo que provocó daños en su porta jineta.

 

De inmediato intervinieron otros efectivos que lograron reducir y detener a los agresores, identificados como J.P.R, de 26 años, y A.J.C, de 25 años. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

 

 

R.G.

 

