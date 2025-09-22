11°
Incendio arrasador: Una dulcería fue consumida casi por completo

El fuego comenzó cerca de las 21 hs y consumió casi por completo una estructura dedicada a la venta de dulces y productos regionales. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas.
Por Redacción Red43

En la noche del viernes, un incendio de importantes dimensiones afectó casi por completo una estructura dedicada a la elaboración de productos regionales en la zona de cerro Amigo, en El Bolsón. El siniestro, que no dejó personas heridas, movilizó a múltiples organismos y demandó varias horas de trabajo hasta su extinción.

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el alerta se recibió alrededor de las 21 horas, cuando reportaron llamas visibles en el área del cerro. De inmediato, se despachó al lugar una unidad de interfase y se convocó refuerzo de personal ante la magnitud del fuego.

 

 

Al llegar, los bomberos constataron que la estructura (una dulcería con productos regionales) ya estaba tomada por las llamas.

 

 

Trabajo de varias horas

 

En el operativo trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, acompañadas por una unidad cisterna del SPLIF, efectivos de la Policía de Río Negro, y personal de Protección Civil municipal.

 

La construcción afectada era de aproximadamente 8 x 10 metros, y según el reporte oficial, quedó afectada en un 95 a 100%. A pesar de las pérdidas materiales, no se registraron heridos ni daños en estructuras linderas.

 

 

Las tareas de extinción y enfriamiento se extendieron hasta la medianoche, cuando finalmente se logró controlar completamente el fuego.

 

 

 

O.P.

 

