Esquel, Argentina
Martes 23 de Septiembre de 2025
23 de Septiembre de 2025
Turismo deportivo: el Torneo Nacional de Futsal generó un impacto positivo a nivel turístico y comercial

En total, fueron 32 equipos de todo el país, más de 700 jugadores y 18 árbitros quienes se alojaron un promedio de seis noches en la ciudad.
El municipio de Esquel, a través de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura y junto a la Asociación de Futsal de Esquel continúan apostando al turismo deportivo con una nutrida agenda de eventos, lo que representa un impacto positivo para la ciudad en términos económicos y de promoción turística.

 

 “Hemos podido alojar a cuatro delegaciones y tuvimos la ocupación plena. Nuestro servicio consistió en pensión completa, por haber viajado y jugado estos torneos sabemos bien cuales son las necesidades de los equipos para darles un servicio a la medida”, sostuvo el propietario de Pintó Hostel, Danilo García. También los deportistas recorrieron restaurantes y comercios gastronómicos locales, como es el caso de Akino Pizzería. 

 

Turismo Deportivo, una agenda que crece

 

Hernán Maciel, subsecretario de deportes realizó un balance positivo de este torneo y además adelantó: “Nos reunimos con el intendente Matías Taccetta, con el Secretario Walter Torres y el año que viene buscaremos concretar un evento aún más importante de fútbol de salón junto al Nacional de Clubes, para el cual se esperan entre 30 o 40 equipos”, sostuvo el subsecretario el funcionario y agregó que “además del impacto socioeconómico, el torneo se desarrolló de buena manera y tuvimos un representante en la final, algo histórico”.

 

En lo que resta del 2025, habrá mas eventos importantes durante los fines de semana, es el caso del Tetratlón 34° Edición el 28 de septiembre, Montañitas Trail el 2 de noviembre, el 2°Encuentro de Senderismo y Q Trail 2° edición, el 7 de diciembre. 

 

Promoción del destino

 

Además del impacto socioeconómico, los deportistas que visitan la localidad disfrutan de los atractivos turísticos de Esquel: Laguna “La Zeta”, Cerro “La Cruz” y el Parque Nacional “Los Alerces” son los más elegidos.

 

En esta oportunidad, en el Torneo Nacional de Futsal de la División de Honor participaron equipos provenientes desde Corrientes hasta Ushuaia, lo que representa una posibilidad de promoción turística del destino y que los mismos puedan volver en otra oportunidad.

 

