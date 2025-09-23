El Concejo Deliberante espera el fallo de la justicia sobre el conflicto de la fibra óptica

Álvarez explicó que el Concejo decidió no convocar a la jueza del caso antes de que emita su fallo, ya que sería "anticiparse" a lo que luego dictaminará por escrito. En cambio, se acordó citarla al día siguiente de que se expida sobre las presuntas infracciones de la empresa. "La idea será escucharla y ver cómo se sigue", comentó.

La principal preocupación: los 30 puestos de trabajo

El presidente del Concejo Deliberante expresó su profunda inquietud por las 30 familias esquelenses que dependen de la resolución de este conflicto. En ese sentido, comparó esta situación con la de otras empresas que han instalado redes de fibra óptica en la ciudad, pero con personal que no es de la zona.

"Es un trabajo que no queda en Esquel y es un recurso que se sigue yendo de Esquel, cuando sabemos que estamos en una situación económica muy compleja", señaló Álvarez, y agregó: "Hoy en Esquel que se paguen sueldos, si son en Esquel mejor y para la gente de Esquel obviamente mucho mejor".

El ejecutivo no se hizo presente en las reuniones

Consultado sobre la ausencia del poder ejecutivo en las reuniones del Concejo, Álvarez indicó que el intendente envió notas en ambas oportunidades. En la primera, se consideró que su presencia no era conveniente por algunas cuestiones de la ordenanza, mientras que en la segunda, el ejecutivo manifestó su intención de esperar la decisión de la jueza.

Álvarez subrayó la autonomía de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y la necesidad de respetar las miradas de cada uno. "El ejecutivo decidió esperar también el fallo de la jueza", afirmó.

Sin fecha confirmada para el fallo

El presidente del Concejo Deliberante confirmó que aún no hay una fecha precisa para la sentencia, pero la jueza tiene un plazo para dictaminarlo. Se espera que el fallo se conozca en los primeros días de esta semana, lo que permitiría que el Concejo se reúna con ella al día siguiente. El despacho del Concejo es claro al respecto: el encuentro se realizará "el día después del fallo".

E.B.W.