Exposición de Escuelas Secundarias de Esquel: Una Oportunidad Crucial para Familias y Estudiantes de Sexto Grado

La Supervisión de Escuelas de Esquel invita a toda la comunidad a participar en la Exposición de Escuelas Secundarias, un evento diseñado para que los estudiantes que están por finalizar la escuela primaria exploren la amplia oferta educativa disponible en la región. La exposición, que se llevará a cabo mañana en la Escuela N.º 7722, será una jornada clave para que alumnos y familias tomen una decisión informada sobre su futuro académico.

Los supervisores de escuelas, Juan Eleazar y Claudia Caneo, enfatizan la importancia de esta exposición. “Es importante que los estudiantes de sexto grado participen para ver la oferta educativa de primera mano”, señalan. La actividad principal se desarrollará en dos turnos: de 9:00 a 12:30 h y de 13:30 a 17:00 h.

Durante el evento, cada escuela secundaria de Esquel tendrá su propio stand, donde directivos, docentes y, lo más importante, estudiantes de esos colegios, presentarán sus propuestas. Esto permitirá a los alumnos visitantes conocer no solo la infraestructura de las escuelas, sino también la dinámica de cada institución, sus horarios y las actividades que se realizan.

Más Allá de la Exposición: Orientación y Elección

Juan Eleazar y Claudia Caneo hicieron hincapié en que la elección de la escuela secundaria es una decisión fundamental que debe ser guiada por los intereses y deseos del estudiante. A menudo, los chicos de 11 y 12 años eligen basándose en factores como la cercanía o la amistad, lo que puede llevar a una insatisfacción posterior y a un alto índice de pases entre colegios en los años siguientes. Por ello, la exposición busca ser un espacio de escucha activa.

“Poder escucharlos realmente qué es lo que ellos quieren elegir, más allá de cualquier otra visión que pueda tener la familia, que es importante, por supuesto, pero poder escucharlos a ellos y por eso estos momentos, participar de esta Expo, es importante porque conocen realmente cuáles son las ofertas”, explican.

Además de la exposición, los supervisores animan a las familias a visitar las escuelas que les interesen para tener una conversación más privada y tranquila. Recomiendan hacerlo en las tardes, cuando hay menos escuelas citadas, lo que permite a padres e hijos explorar las instituciones de manera más personal.

Una Oferta Educativa Amplia y Diversa

La oferta de escuelas en Esquel y Trevelin es variada y de gran calidad. Los supervisores mencionaron varias de las opciones disponibles:

Escuelas Técnicas : Politécnica de Esquel (E. P. N.º 701): Con orientaciones en Construcciones, Electromecánica y Forestal. E. T. N.º 713: Especializada en Informática. También hay escuelas técnicas con orientación Agro.

: Escuela de Arte : E. A. N.º 758: Una de las únicas en la región con orientaciones en Música y Artes Visuales.

: Escuelas de Humanidades y Ciencias Naturales : Entre las mencionadas están la E. S. N.º 713, la E. S. N.º 735 y la E. S. N.º 777.

: Fundaciones Educativas : El colegio Salesiano y la Fundación Educativa de Esquel (E. S. N.º 791 y E. S. N.º 722) ofrecen, entre otras, orientaciones en Educación Física y Turismo.

:

Finalmente, los supervisores recordaron que, si bien los ciclos básicos de las escuelas son similares, la elección de una escuela técnica o una con una orientación específica desde el inicio es una decisión importante, ya que el cambio posterior puede ser más complejo.

E.B.W.