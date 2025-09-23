12°
Nuevas obras en Valle Chico: un paso más para el desarrollo de Esquel

La Municipalidad, en colaboración con la UOCRA, inició los trabajos en el barrio y brinda capacitaciones laborales a vecinos, incluyendo a mujeres, que participan activamente en las obras.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el objetivo de ordenar y planificar el desarrollo urbano de la ciudad, la Municipalidad de Esquel dio inicio a una nueva etapa de apertura de calles en el sector de Valle Chico. Los trabajos, que incluyen la urbanización del área y la proyección de nuevos loteos, son llevados a cabo por la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental y la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), con el apoyo de maquinaria de Vialidad Provincial.

 

 

El intendente Matías Taccetta y el secretario de Espacios Públicos, Juan Ripa, recorrieron la obra este martes. Además de su impacto en el desarrollo de la ciudad, los trabajos se enmarcan en un convenio de cooperación con la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) para brindar capacitaciones laborales a afiliados del gremio que participan de las obras.

 

 

“Valle Chico es un área con gran crecimiento y planificación de nuestra ciudad, y con estas obras de apertura de calles seguimos dando pasos firmes hacia una urbanización ordenada”, sostuvo el intendente Taccetta.

 

 

El convenio con la UOCRA beneficia a muchos vecinos y vecinas, incluyendo a mujeres, que tienen la oportunidad de formarse en el rubro de la construcción. En este sentido, Taccetta destacó la importancia de estas capacitaciones, ya que “le brindan a nuestros vecinos y vecinas herramientas reales para acceder a oportunidades laborales en la construcción, al cual consideramos un sector clave para el desarrollo de Esquel”.

 

 

F.P

 

