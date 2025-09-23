15°
Comarca Andina, Argentina
Martes 23 de Septiembre de 2025
23 de Septiembre de 2025
Capacitaciones electorales en la Comarca Andina: Fechas y novedades sobre la Boleta Única de Papel

Son obligatorias para autoridades de mesa y delegados judiciales, pero también abiertas al público ante la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones del 26 de octubre.
La Justicia Nacional Electoral anunció el inicio de las capacitaciones presenciales obligatorias para autoridades de mesa y delegados judiciales de cara a las Elecciones Nacionales del 26 de octubre de 2025. Sin embargo, estas instancias también estarán abiertas al público general, especialmente por la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel en todo el país.

 

Las jornadas se realizarán en todo el territorio de Chubut, incluyendo a las localidades de la Comarca Andina. Según el cronograma oficial difundido por la Secretaría Electoral del Distrito Chubut, las fechas previstas en la zona son:

 

  • Cholila: lunes 29 de septiembre

     

  • Epuyén: lunes 29 de septiembre

     

  • El Maitén: martes 30 de septiembre

     

  • Lago Puelo: miércoles 1 de octubre

     

Los horarios y lugares específicos serán confirmados en los próximos días por la Justicia Electoral. 

 

 

