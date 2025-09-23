12°
Por Redacción Red43

Trevelin abre inscripciones para el curso de Manipulador de Alimentos

La capacitación, organizada por el Municipio, se dictará los días 2 y 3 de octubre y es un requisito fundamental para trabajar en el sector alimenticio.
Por Redacción Red43

La Secretaría de Bromatología, Inspección y Tránsito del Municipio de Trevelin anunció un nuevo curso de capacitación oficial para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos.

 

 

Esta formación, clave para garantizar la seguridad alimentaria, se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre de 2025.

 

 

Quienes deseen participar pueden inscribirse directamente en las oficinas de Bromatología, ubicadas en la avenida Raúl Ricardo Alfonsín y Holdich.

 

 

Para obtener más información sobre el curso y el proceso de inscripción, los interesados pueden visitar el sitio web del municipio: www.bromatologiatrevelin.gob.ar/cma-sifega.

 

 

 

