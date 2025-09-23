Trevelin abre inscripciones para el curso de Manipulador de Alimentos

La Secretaría de Bromatología, Inspección y Tránsito del Municipio de Trevelin anunció un nuevo curso de capacitación oficial para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos.

Esta formación, clave para garantizar la seguridad alimentaria, se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre de 2025.

Quienes deseen participar pueden inscribirse directamente en las oficinas de Bromatología, ubicadas en la avenida Raúl Ricardo Alfonsín y Holdich.

Para obtener más información sobre el curso y el proceso de inscripción, los interesados pueden visitar el sitio web del municipio: www.bromatologiatrevelin.gob.ar/cma-sifega.

F.P