Esquel premia la creatividad y el compromiso ambiental de sus estudiantes

Con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y el cuidado del patrimonio natural, cinco escuelas de Esquel participaron en un concurso sobre el Corredor Biológico que une la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta con el Parque Nacional Los Alerces. La iniciativa fue organizada por la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Turismo y la Dirección de Espacios Verdes, en el marco del programa “Turismo y Escuelas”.

Las instituciones participantes, entre las que se encontraban las escuelas Nº 7714, 735, 791, la Fundación Educativa Esquel y el Colegio Salesiano, presentaron proyectos audiovisuales con fotos y videos. El propósito de los trabajos era destacar la importancia de la conservación del corredor y promover las buenas prácticas para turistas y residentes.

El jurado, compuesto por representantes del Parque Nacional Los Alerces, la Municipalidad de Esquel y la Agencia de Safari Lacustre, evaluó la calidad de edición, la participación de los alumnos y la claridad del mensaje de conservación.

Finalmente, los proyectos ganadores fueron los de la Escuela N.º 7714 y el Colegio Salesiano. Como premio por su compromiso y creatividad, los estudiantes ganaron una excursión al Alerzal Milenario en el Parque Nacional Los Alerces.

