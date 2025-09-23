12°
Esquel, Argentina
Martes 23 de Septiembre de 2025
23 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Esquel, en la ruta del agroturismo: anuncian jornadas de producción y turismo

Las primeras jornadas comarcales de producción y turismo contarán con la participación de especialistas, productores y estudiantes.
Por Redacción Red43

Con el objetivo de consolidar el vínculo entre la producción y el turismo, se anunciaron las Primeras Jornadas Comarcales de Producción y Turismo, que se realizarán el 1, 2 y 3 de octubre. La iniciativa, organizada por la Agencia de Desarrollo Regional, contará con actividades en el INTA,  "Viñas del Nant y Fall" y el CIEFAP.

 

 

Según explicó Nelson Pélaez, de la Agencia de Desarrollo Regional, estas jornadas se suman a las celebraciones del Día Mundial del Turismo y buscan promover un espacio académico para potenciar la sinergia entre ambos sectores. En las mesas de trabajo participarán productores, expertos y alumnos de instituciones terciarias y secundarias con orientación en turismo, quienes tendrán la responsabilidad de generar relatorías para “seguir construyendo conocimiento a partir de la experiencia invaluable que tenemos de los protagonistas de la producción y el turismo en nuestra zona”.

 

 

 

Lo público y lo privado se unen

 

El encuentro celebrará la consolidación de un trabajo de años, que busca unir dos actividades que generan fuentes de ingreso genuinas, incluso de divisas. Sergio Rodríguez, propietario de "Viñas del Nant y Fall", subrayó que la zona tiene un potencial "infinito" y que los turistas se sorprenden con los procesos productivos locales, como los viñedos, los tulipanes o incluso un simple gallinero.

 

 

Por su parte, el director del CIEFAP, Claudia Zapata, destacó que la ciencia y la investigación pueden aplicarse a actividades de producción y turismo, y que su objetivo es mostrar que la ciencia no se hace “sentados en un laboratorio”.

 

 

Un “moño inicial” para el agroturismo

 

Nicolás Nagahama, director del INTA Esquel, calificó las jornadas como un “puntapié, es un moño inicial” para articular y trabajar de forma conjunta entre la producción agrícola y el turismo. Hizo hincapié en la importancia de la comunicación y la articulación entre lo público, lo privado y la comunidad para “aprovechar el potencial que tiene la zona en cuanto al turismo, la producción, el agroturismo”.

 

 

F.P

 

