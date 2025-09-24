Allanamiento: Secuestraron revólver, drogas y elementos vinculados a investigación

Cerca de las 10 de la mañana del martes, personal de la Comisaría 12 de El Bolsón, la división de Toxicomanía y la Brigada de Investigaciones realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio San José, ubicada sobre la avenida Costanera Norte.

El procedimiento, autorizado y supervisado por el Ministerio Público Fiscal, permitió el secuestro de un revólver antiguo con tambor, municiones de diferentes calibres, sustancias estupefacientes, una balanza de precisión y un teléfono celular que será peritado para profundizar la investigación.

Elementos secuestrados

Durante la requisa, los efectivos policiales encontraron en la vivienda un revólver antiguo con tambor, acompañado de vainas servidas de distintos calibres, que ya quedaron a disposición de la Justicia para realizar las pericias balísticas correspondientes.

En el interior de un mueble se hallaron envoltorios con 15,3 gramos de marihuana, además de una bolsa con 1,1 gramos de cocaína. También se incautó una balanza de precisión con restos de sustancias y un teléfono celular.

El operativo culminó alrededor de las 11:15 hs y fue catalogado como un éxito por las autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad de Río Negro. Destacaron la coordinación eficiente entre las distintas unidades intervinientes, que permitió retirar de circulación un arma de fuego y drogas.

O.P.