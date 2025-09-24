18°
Comarca Andina, Argentina
24 de Septiembre de 2025
24 de Septiembre de 2025
Otra vez el fuego: Intervienen por quema sin control y advierten sobre los riesgos

Una quema fuera de control movilizó este martes a bomberos, vecinos y autoridades. El fuego fue contenido sin mayores daños, pero el hecho reaviva la importancia de tomar precauciones al realizar quemas a cielo abierto.
Este martes por la tarde, los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo intervinieron ante el aviso de una quema descontrolada en zona rural. A las 14:45 hs, se recibió la alerta y se movilizó personal al lugar. Sin embargo, al llegar, comprobaron que el fuego ya había sido contenido por los propios vecinos, quienes actuaron rápidamente para evitar que las llamas se propagaran.

 

Según informaron los bomberos, se verificó que no quedaran focos activos y se regresó a la base sin necesidad de intervención extra. En el sitio también brindaron apoyo efectivos de Policía, Tránsito y Protección Civil.

 

 

Quemas a cielo abierto: cuáles están permitidas y qué recaudos tomar

 

Desde el Municipio recordaron que actualmente sólo se autorizan quemas entre las 5 y las 11 horas. Además, hay que contar con los permisos correspondientes, que se gestionan según la zona:

 

  • Zonas Centro, Villa del Lago, Isla Sur e Isla Norte: Los permisos se solicitan en Protección Civil Municipal. Teléfono: 2944-811159

     

  • Otros parajes del ejido municipal: Los vecinos deben gestionar su autorización en las Brigadas de Incendios Base Puelo o Base Las Golondrinas. Importante: el primer permiso debe tramitarse en forma presencial.

     

Recomendaciones

 

Incluso cuando se cuenta con permiso, es importante seguir algunas medidas de prevención para evitar incidentes: nunca abandonar la fogata, tener agua a mano durante toda la quema, y suspender inmediatamente la actividad si hay presencia de viento.

 

 

 

O.P.

 

