Miércoles 24 de Septiembre de 2025
24 de Septiembre de 2025
¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en octubre?

Se implementará el último tramo del aumento anual y un bono extra, con un 30% adicional para quienes trabajan en la Patagonia.
Las empleadas domésticas de todo el país recibirán un aumento salarial en octubre de 2025, el cual corresponde al último tramo del incremento anual acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Adicionalmente, se pagará un bono extra, según la cantidad de horas trabajadas.

 

 

Esta medida, que busca formalizar y mejorar las condiciones económicas del sector, incluye un beneficio especial para las trabajadoras de la Patagonia, quienes percibirán un 30% adicional en sus salarios debido a la "zona desfavorable".

 

 

Detalles del aumento y del bono

 

El aumento salarial para las trabajadoras se aplica a partir de la Resolución 1/2025 de la CNTCP, que estableció un esquema progresivo para todas las categorías a lo largo de 2025. Los nuevos valores salariales varían según la categoría y si el trabajo es con o sin retiro.

 

Además del aumento, se abonará un bono no remunerativo junto con el salario de octubre, cuyo monto se determina por las horas semanales trabajadas en septiembre:

 

  • Más de 16 horas semanales: $9.500

     

  • Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

     

  • Hasta 12 horas semanales: $4.000

     

 

El "plus" por zona desfavorable

 

Las empleadas domésticas que trabajen en la provincia de Chubut y otras regiones patagónicas recibirán un aumento del 30% sobre su salario base. Este plus por "zona desfavorable" se aplica a provincias como La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones.

 

 

Además de este beneficio, se sigue reconociendo un 1% adicional por cada año de antigüedad y se establece que si una trabajadora realiza tareas de más de una categoría, debe recibir el salario de la mejor remunerada.

 

 

Se recomienda a los empleadores actualizar los salarios, pagar el bono de forma separada en el recibo y considerar la opción de débito automático para los aportes, que está disponible a través del portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 

 

F.P

 

