Por Redacción Red43

Vuelve el sol a Esquel: todo lo que hay que saber sobre el clima de mañana

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

Los vecinos de Esquel pueden esperar un cambio en el clima para hoy miércoles 24 de septiembre. El pronóstico indica una jornada con cielos mayormente despejados y temperaturas más agradables que las de los últimos días.

 

 

La mañana comenzará con una temperatura mínima de alrededor de 4 °C, y el sol se hará presente desde las primeras horas, lo que ayudará a que el frío se sienta menos. Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 16 °C, y el cielo se mantendrá con pocas nubes, ideal para actividades al aire libre. Los vientos serán leves, provenientes del cuadrante noroeste.

 

 

No se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada, y el clima se mantendrá seco y estable. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta alcanzar los 13 °C, con un cielo que se irá nublando gradualmente.

 

