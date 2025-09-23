Clima en Esquel: se asoma el sol entre las nubes y la temperatura sube

El pronóstico del tiempo para hoy indica que el cielo estará mayormente nublado durante gran parte del día. Se esperan temperaturas frías por la madrugada y un leve ascenso hacia la tarde.

Durante la madrugada, la temperatura mínima será de -2 °C, con vientos leves del sudoeste. A la mañana, la temperatura ascenderá a 5 °C y los vientos serán leves del norte.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 12 °C, con vientos del noroeste de 23 a 31 km/h.

Finalmente, por la noche, la temperatura descenderá a 7 °C, y el cielo se mantendrá parcialmente nublado con vientos del noroeste.

No se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

