Martes 23 de Septiembre de 2025
23 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Clima en Esquel: se asoma el sol entre las nubes y la temperatura sube

Entérate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para hoy indica que el cielo estará mayormente nublado durante gran parte del día. Se esperan temperaturas frías por la madrugada y un leve ascenso hacia la tarde.

 

Durante la madrugada, la temperatura mínima será de -2 °C, con vientos leves del sudoeste. A la mañana, la temperatura ascenderá a 5 °C y los vientos serán leves del norte.

 

Por la tarde, la máxima alcanzará los 12 °C, con vientos del noroeste de 23 a 31 km/h.

 

Finalmente, por la noche, la temperatura descenderá a 7 °C, y el cielo se mantendrá parcialmente nublado con vientos del noroeste.

 

No se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

 

 

F.P

 

