Esquel, Argentina
Lunes 22 de Septiembre de 2025
22 de Septiembre de 2025
clima
Arranca la semana en Esquel con cielo cubierto y fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este lunes 22 de septiembre en Esquel una jornada con cielo variable y viento predominante del sudoeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 59 km/h durante la mañana.
Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 3°C, viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas intensas de hasta 59 km/h.

 

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con una máxima de 9°C, viento sostenido del sudoeste y ráfagas que rondarán los 50 km/h.

 

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente cubierto, la temperatura descenderá a 5°C y el viento disminuirá en intensidad, soplando del sudoeste entre 7 y 12 km/h.

 

Las probabilidades de precipitaciones se mantienen bajas a lo largo de toda la jornada, con valores entre 0% y 10%.

 

 

