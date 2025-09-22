Arranca la semana en Esquel con cielo cubierto y fuertes ráfagas de viento

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 3°C, viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas intensas de hasta 59 km/h.

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con una máxima de 9°C, viento sostenido del sudoeste y ráfagas que rondarán los 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente cubierto, la temperatura descenderá a 5°C y el viento disminuirá en intensidad, soplando del sudoeste entre 7 y 12 km/h.

Las probabilidades de precipitaciones se mantienen bajas a lo largo de toda la jornada, con valores entre 0% y 10%.

R.G.