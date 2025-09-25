Se completaron los cupos para el Torneo de Newcom en Trevelin

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Listo se bajó el martillo. Ya no hay más lugar. Es que en Trevelin ya no quedan alojamientos para sumar más equipos. Por ende, se bajó el martillo. Todo lleno, lleno de equipos y lleno de turistas.

El deporte salvará al mundo. Los Tulipanes y el Newcom salvará al mundo.

Se completaron los cupos que quedaban disponible en la categoría más 40 años femenino y, de esta manera, un total de 36 equipos tomará parte de esta tercera edición.

Organizado por El Molino Newcom, el torneo se jugará durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. A menos de dos meses, solo queda trabajar en la organización de este torneo.

Es cierto que los equipos se anotan con mucho tiempo de anticipación, porque ese tiempo permitirá organizar bien el viaje a la Cordillera. Es cierto, también, que para esa fecha se termina la temporada de tulipanes, pero el deporte sigue generando recursos en esto que llamamos (y defendemos) Turismo Deportivo.

Y el Newcom es sin dudas uno de los deportes que más explotado en este último tiempo, sobre todo después de la pandemia. Ya nadie se queda quieto, todos los adultos practican un deporte.

El Molino Newcom de Trevelin está en la organización de un torneo femenino que tendrá lugar durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, en el marco de la Aniversario de la localidad con la participación total de 36 equipos, divididos en las categorías (todas de mujeres) +40, +50 y +60 años.

Es que se confirmó hoy que ya están cerradas las inscripciones para participar en la categoría +50 (jugarán 16 equipos) y +60 años (12 equipos) y categoría +40 (un total de 8 equipos) cuyo torneo se jugará en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin en tres canchas simultáneas.

Un total de 36 equipos tomarán parte de esta tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino, torneo organizado por El Molino Newcom, donde entregarán en premios, un total de 3 millones de pesos, dinero en efectivo, a repartir entre los mejores de cada una de las categorías.

Hay anotados para esta tercera edición, equipos de Gobernador Costa, Rawson, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes y los locales de Trevelin.