Cayó por un robo en Trevelin y cumplirá su condena sin libertad condicional

La Justicia condenó a Héctor Miguel Remolcoy a tres años y ocho meses de prisión efectiva por un robo ocurrido en Trevelin, en octubre de 2024. Debido a que fue declarado reincidente por cuarta vez, no podrá acceder a la libertad condicional y deberá cumplir la totalidad de su condena en prisión.

La investigación, a cargo del fiscal Fidel González y el procurador de fiscalía Carlos Cavallo, permitió esclarecer el caso en menos de un año. Los tres implicados, incluyendo a Remolcoy, fueron condenados en juicios abreviados.

El robo y la rápida captura

El robo se produjo el miércoles 23 de octubre de 2024, cuando tres hombres llegaron en una camioneta al domicilio de la víctima en Trevelin. Dos de los asaltantes ingresaron a la propiedad forzando una puerta trasera. Con rostros semicubiertos, amenazaron y violentaron a la dueña de la casa, quien regresaba a su hogar. Le exigieron dinero y se llevaron sus ahorros y otros objetos de valor.

Tras el hecho, los asaltantes se dieron a la fuga. Sin embargo, la investigación logró identificarlos rápidamente. Remolcoy fue aprehendido en Comodoro Rivadavia apenas cinco días después del robo, y desde entonces permaneció en prisión preventiva.

El vehículo utilizado en el robo también fue confiscado por orden judicial, como parte de la sentencia.

