Daher pidió a la oposición que apoyen "las políticas públicas de inversión para la ciudad"

Paula Daher Scaglioni, concejal de Juntos por el Cambio, se manifestó en Hora de Preferencia respecto al triple femicidio que mantiene en vilo al país por sus cruentas circunstancias.

La abogada hizo énfasis en "repudiar el triple femicidio, hay que decirlo, femicidio, en el marco del narcotráfico. Ha sido aberrante lo que se estaba investigando y una de ella era adolescente, repudiar la violencia en todas su formas. Se necesita fortalecer las políticas públicas con presencia".

Daher también remarcó el día de hoy se han desestimado las denuncias por dadivas y cohecho del Intendente, y dirigió unas palabras hacia el concejal Martín Escalona, que es quien realizó la denuncia: "que tanto nos endilgaba que éramos cómplices de los delitos, llamar a la reflexión", señaló, y pidió apoyar "las políticas publicas de inversión para la ciudad que lleva a cabo el intendente y que este bloque apoya, para la generación de empleo".

SL