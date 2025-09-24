17°
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Pettovello y Bearzi se reúnen con bancos y comercios para lanzar beneficios para jubilados

El Ministerio de Capital Humano y Anses trabajan en conjunto para generar un nuevo programa que beneficie a jubilados y pensionados.
Por Redacción Red43

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de Anses, Fernando Bearzi, mantuvieron un encuentro con representantes de asociaciones de comercios y bancos para trabajar en un nuevo programa de beneficios para jubilados y pensionados.

 

 

El objetivo de la reunión fue avanzar en políticas conjuntas que permitan a los adultos mayores acceder a descuentos y promociones en comercios y bancos, en el marco de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano a través de Anses.

 

 

En el encuentro participaron el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, Víctor Palpacelli, y el presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Ricardo Zorzón, además de representantes de la Asociación de Supermercados Unidos. Por el sector bancario, estuvieron presentes gerentes y subgerentes de los bancos Nación y Galicia.

 

 

