Viernes 26 de Septiembre de 2025
26 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Escalona busca promover el empleo local

El concejal propone habilitar infraestructura aérea compartida con el objetivo de ampliar inversiones y generar empleo local.
Por Redacción Red43

El concejal Martín Escalona del Partido Justicialista hizo uso de su hora de preferencia. 

 

Durante su intervención, se refirió al la realidad política y económica del país, especialmente en relación con los presuntos acuerdos firmados por el presidente Javier Milei y el gobierno de Estados Unidos. 

 

Además, comentó que va a presentar un proyecto para modificar la Ordenanza N° 216/22 que refiere al tendido único: "La modificación pretendida sólo busca sumar infraestructura aérea, permitiendo compartir, si así lo desean los particulares, con inversiones millonarias en nuestra ciudad. Tendríamos 3 empresas, o 3 sectores invirtiendo". 

 

En definitiva, aseguró Escalona: "Es un proyecto de ordenanza que pretende ampliar las posibilidades de generación de empleo local". 

 

Finalmente, se dirigió al propio Concejo y exhortó: "Este Concejo tiene que, de una vez por todas, ponerse los pantalones largos y avanzar en controlar y solicitar al intendente que ejecute, que cumpla". Y concluyó explicando: "Yo continúo tratando de defender a nuestros empresarios. Esquel es una economía endógena, que queda lejos de cualquier centro de consumo, y su única riqueza natural primaria es la belleza paisajística. No hay un desarrollo integral alrededor de esa belleza natural. Cuando termine este gobierno va a quedar una sociedad de servicios, primarizada". 

 

 

R.G.

 

