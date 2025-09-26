Escalona busca promover el empleo local

El concejal Martín Escalona del Partido Justicialista hizo uso de su hora de preferencia.

Durante su intervención, se refirió al la realidad política y económica del país, especialmente en relación con los presuntos acuerdos firmados por el presidente Javier Milei y el gobierno de Estados Unidos.

Además, comentó que va a presentar un proyecto para modificar la Ordenanza N° 216/22 que refiere al tendido único: "La modificación pretendida sólo busca sumar infraestructura aérea, permitiendo compartir, si así lo desean los particulares, con inversiones millonarias en nuestra ciudad. Tendríamos 3 empresas, o 3 sectores invirtiendo".

En definitiva, aseguró Escalona: "Es un proyecto de ordenanza que pretende ampliar las posibilidades de generación de empleo local".

Finalmente, se dirigió al propio Concejo y exhortó: "Este Concejo tiene que, de una vez por todas, ponerse los pantalones largos y avanzar en controlar y solicitar al intendente que ejecute, que cumpla". Y concluyó explicando: "Yo continúo tratando de defender a nuestros empresarios. Esquel es una economía endógena, que queda lejos de cualquier centro de consumo, y su única riqueza natural primaria es la belleza paisajística. No hay un desarrollo integral alrededor de esa belleza natural. Cuando termine este gobierno va a quedar una sociedad de servicios, primarizada".

