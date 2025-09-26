El Draig Goch cumple 4 años custodiando la plaza de Trevelin

El Draig Goch, que en galés significa "dragón rojo", es una figura emblemática en la cultura de los colonos galeses que fundaron Trevelin.

El icónico dragón rojo de hierro se convirtió en un símbolo para vecinos y visitantes y en el día de hoy viernes 17 horas la comunidad se reunirá para celebrarlo.

A lo largo de estos cuatro años, la escultura fue testigo del paso de miles de turistas, quienes disfrutan del espectáculo de fuego que ofrece cada tarde, convirtiéndolo en una atracción imperdible.

La monumental obra, de más de 4 metros de altura, fue creada por el artista local Tomás Schinelli y cautivó a miles de personas desde su instalación en la Oficina de Informes Turísticos de la ciudad, en el medio de Plaza Fontana.

SL