27 de Septiembre de 2025
27 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin recibió el Premio FED como Destino Auténtico

En representación de la provincia de Chubut fueron nominados Trevelin y Gaiman, siendo finalmente Trevelin el destino elegido.
Escuchar esta nota

 

Trevelin fue distinguido con el prestigioso Premio FED, reconocimiento que lo consagra a nivel nacional como Destino Auténtico.

 

El jurado otorgó este galardón a Trevelin “por preservar su riqueza cultural e histórica y fusionarla con la majestuosidad de sus entornos naturales para generar una experiencia genuina”.

 

 

Los Premios FED tienen como objetivo exaltar las experiencias exitosas y las mejores prácticas del turismo argentino, así como fomentar una cultura de excelencia e innovación en la industria. La selección se realiza entre postulaciones elevadas por provincias y organismos turísticos de todo el país, que luego son evaluadas por un jurado de periodistas especializados.

 

 

En representación de la provincia de Chubut fueron nominados Trevelin y Gaiman, siendo finalmente Trevelin el destino elegido.

 

Este reconocimiento refleja también un proceso colectivo impulsado por las políticas de la gestión del intendente Héctor Ingram y el trabajo articulado de cada una de sus secretarías. En este caso, resultó fundamental la labor conjunta de la Secretaría de Turismo, la Comisión de Patrimonio y la Secretaría de Cultura, que día a día contribuyen a fortalecer la identidad local y proyectarla al país y al mundo.

 

A su vez, es imposible hablar de este logro sin destacar el papel protagónico de los prestadores turísticos y productores locales, verdaderos anfitriones que con compromiso y pasión mantienen vivas las tradiciones, la historia y la cultura de la comunidad. Cada emprendimiento gastronómico, cada alojamiento, cada guía, cada propuesta cultural y productiva se convierte en una invitación a descubrir la esencia de Trevelin. Son ellos quienes, con trabajo diario, hacen posible que los visitantes encuentren aquí una experiencia genuina, en la que lo natural y lo humano se fusionan de manera única.

 

En este marco, la flamante secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, expresó su satisfacción:

 

“Estoy muy contenta y orgullosa de poder llevar este premio a Trevelin. Este logro es el resultado del esfuerzo compartido de toda la comunidad y quiero felicitar especialmente a quienes han trabajado incansablemente para hacerlo posible. Este reconocimiento nos motiva a seguir creciendo y mostrando al país y al mundo lo auténtico de nuestro destino”.

 

De este modo, Trevelin se consolida en el escenario turístico nacional, poniendo en valor la unión entre comunidad, sector privado e instituciones locales para ofrecer experiencias auténticas que combinan naturaleza, historia y cultura en un entorno único de la Patagonia.

 

Los Premios FED son entregados a destinos, empresas e instituciones que, por su liderazgo y capacidad de adaptación a los nuevos paradigmas turísticos, inspiran y transforman la manera de vivir y pensar la actividad turística en la Argentina.

 

