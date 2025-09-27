Google celebra sus 27 años con un diseño retro

Google cumple 27 años desde su fundación en 1998 y lo celebra desde su diseño web.

Esta empresa multinacional de tecnología fue fundada por los estudiantes Larry Page y Sergey Brin, de la Universidad de Stanford.

Pese a no ser el primer motor de búsqueda online, Google cambió el paradigma de Internet y de la humanidad para siempre. Para aquellos que no conocen cómo era la tecnología de aquella época, en la década de los 90 navegar por Internet era bastante complicado, pues todo estaba marcado por la publicidad.

Page y Brin eran dos estudiantes que decidieron saltar al vacío con este negocio empresarial en un pequeño garaje de Menlo Park.

Cabe señalar que a pesar de que sea el 27 de septiembre el día elegido para celebrar el aniversario de Google, en realidad es el día 4 de este citado mes fue cuando se fundó oficialmente debido a que se alcanzó un récord de páginas visitadas. El principal objetivo era organizar la información mundial de una manera más útil y accesible para todos los usuarios que tuvieran entrada a Internet.

Google no fue el primer nombre que barajaron Page y Brin



Una de las curiosidades del nacimiento de Google y su origen, es que ese no iba a ser el nombre inicial de la empresa. Pues ambos estudiantes habían barajado era ‘Googol’.

Sin embargo, cuando hicieron la búsqueda para asegurarse de que esté nombre no estaba registrado en ningún dominio, uno de los compañeros, Sean Anderson, introdujo por error la palabra y quedó registrado Google. Un cambio que les fascinó.