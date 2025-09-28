Trevelin conmemoró el Día de la Conciencia Ambiental con un encuentro de producción sostenible

En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, este sábado 27 de septiembre la Agencia de Extensión Rural INTA Trevelin llevó adelante el “Encuentro para la Conciencia Ambiental”, una jornada orientada a promover la producción local responsable y la preservación del medioambiente.

El evento, organizado por el INTA, contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y del Parque Nacional Los Alerces, en una articulación que fortaleció la participación comunitaria y puso en valor la importancia del trabajo conjunto.

La jornada reunió a productores, referentes institucionales y vecinos interesados en incorporar prácticas más sostenibles en la vida cotidiana y en los sistemas productivos.

Durante el encuentro se profundizó en la aplicación de la agroecología, resaltando su relevancia para garantizar una producción local sostenible y soberana. También se abordó la temática del reciclado y la re utilización de plásticos, con una demostración práctica en vivo que mostró cómo reducir los residuos y reutilizar distintos materiales de manera creativa y responsable. Finalmente, se subrayó la necesidad de avanzar en la protección de los Parques Nacionales y del patrimonio natural regional, destacando el equilibrio necesario entre el desarrollo productivo y el cuidado ambiental.

El Secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff, participó de la actividad y valoró la iniciativa del INTA. En su declaración señaló "Las políticas de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes implican apoyar e impulsar a los productores para que puedan desarrollarse plenamente, acompañándolos en cada etapa de su proceso y fomentando prácticas responsables que beneficien tanto al productor como al entorno”.

El encuentro también contó con la participación de Matías Gibaja, productor de la Chacra Anduin, quien compartió su experiencia en agro ecología y producción consciente, y de Julia Perrone, de La Portadora, quien aportó su mirada sobre reciclaje y re utilización de plásticos, cerrando el ciclo de la producción responsable.

De esta manera, el INTA Trevelin reafirmó su compromiso en la construcción de una comunidad más informada, participativa y comprometida con el futuro ambiental de la región.