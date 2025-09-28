Netflix graba en Bariloche con Rodrigo de la Serna

Bariloche se convierte una vez más en el centro de atención internacional gracias a Netflix. La plataforma inició allí el rodaje de una nueva serie de gran envergadura que tendrá como protagonista a Rodrigo de la Serna. El actor asumirá el desafío de interpretar a Aníbal Gordon, una figura vinculada a algunos de los capítulos más siniestros de la Argentina de los años ’70.

El proyecto está inspirado en la novela “Gordon” de Marcelo Larraquy y busca reconstruir la trayectoria delictiva y represiva de este personaje. La serie se encuentra actualmente en plena etapa de filmación en distintos escenarios de la ciudad patagónica.

Con este nuevo proyecto, Netflix vuelve a poner a la Patagonia en el mapa de sus producciones internacionales, combinando paisajes imponentes con una trama cargada de historia y drama.

R.G.

