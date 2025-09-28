Esquel, Argentina
Domingo 28 de Septiembre de 2025
28 de Septiembre de 2025
Netflix graba en Bariloche con Rodrigo de la Serna

El actor interpreta a Aníbal Gordon en una serie sobre uno de los personajes más oscuros de los años ’70 en Argentina.
Bariloche se convierte una vez más en el centro de atención internacional gracias a Netflix. La plataforma inició allí el rodaje de una nueva serie de gran envergadura que tendrá como protagonista a Rodrigo de la Serna. El actor asumirá el desafío de interpretar a Aníbal Gordon, una figura vinculada a algunos de los capítulos más siniestros de la Argentina de los años ’70.

 

El proyecto está inspirado en la novela “Gordon” de Marcelo Larraquy y busca reconstruir la trayectoria delictiva y represiva de este personaje. La serie se encuentra actualmente en plena etapa de filmación en distintos escenarios de la ciudad patagónica.

 

Con este nuevo proyecto, Netflix vuelve a poner a la Patagonia en el mapa de sus producciones internacionales, combinando paisajes imponentes con una trama cargada de historia y drama.

 

 

R.G.
 

 

