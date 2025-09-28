Esquel, Argentina
Domingo 28 de Septiembre de 2025
Esquel
28 de Septiembre de 2025
sociedad
Redacción Red43

Viento, lluvia ¿y nieve? El clima en Esquel hoy domingo

El Servicio Meteorológico anticipó el viento y las nubes, que traerán frío en la mañana de domingo y persistirá durante el día.
Redacción Red43

Escuchar esta nota

El día sábado terminó con alerta meteorológica para toda la provincia por persistencia de ráfagas y grandes posibilidades de lluvia.

 

La mañana de domingo alcanzó los 3 grados de mínima frente a la caída de lluvia y algo de nueve sobre todo en las zonas altas.

 

Al mediodía, habrá mejoras en cuanto a la presencia de sol, pero no superará los 8 grados por los fuertes vientos que alcanzarán los 25/30 kilómetros por hora.

 

Si hay que salir: doble campera. Si hay que lavar ropa: triple broche.

 

SL

 

