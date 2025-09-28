Viento, lluvia ¿y nieve? El clima en Esquel hoy domingo

El día sábado terminó con alerta meteorológica para toda la provincia por persistencia de ráfagas y grandes posibilidades de lluvia.

La mañana de domingo alcanzó los 3 grados de mínima frente a la caída de lluvia y algo de nueve sobre todo en las zonas altas.

Al mediodía, habrá mejoras en cuanto a la presencia de sol, pero no superará los 8 grados por los fuertes vientos que alcanzarán los 25/30 kilómetros por hora.

Si hay que salir: doble campera. Si hay que lavar ropa: triple broche.

SL