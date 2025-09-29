Lunes en Esquel: cielo nublado y fuertes vientos durante toda la jornada

Este lunes 29 de septiembre en Esquel se presentará con condiciones mayormente nubladas por la mañana y así durante la tarde y la noche.

No se prevén lluvias. En cuanto a las temperaturas, se estima una mínima de 4°C durante la noche y una máxima de 8°C en horas de la tarde.

El dato más relevante será el viento, proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 42 y 59 km/h y ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 70 y 87 km/h.

Se recomienda tomar precauciones ante la presencia de viento fuerte en la ciudad y alrededores.

R.G.