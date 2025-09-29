Alerta amarilla por vientos en gran parte de Chubut para la tarde del lunes

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos para la tarde del lunes 29 de septiembre.

Las zonas afectadas experimentarán vientos fuertes del sector oeste, con intensidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

El aviso rige para Meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, Telsen, Mártires, Florentino Ameghino, Escalante, Meseta de Biedma, Gaiman y Rawson.

Ante esta situación, se recomienda extremar las medidas de seguridad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre.

Protección Ciudadana recuerda que ante cualquier emergencia se puede llamar al 0800-666-2447.

R.G.