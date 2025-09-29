12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
29 de Septiembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Alerta amarilla por vientos en gran parte de Chubut para la tarde del lunes

El SMN anticipa ráfagas que podrían superar los 90 km/h en diversas localidades de la provincia. Protección Ciudadana recomienda precaución y brinda asistencia al 0800-666-2447.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos para la tarde del lunes 29 de septiembre.

 

Las zonas afectadas experimentarán vientos fuertes del sector oeste, con intensidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

 

El aviso rige para Meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, Telsen, Mártires, Florentino Ameghino, Escalante, Meseta de Biedma, Gaiman y Rawson.

 

Ante esta situación, se recomienda extremar las medidas de seguridad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre.

 

Protección Ciudadana recuerda que ante cualquier emergencia se puede llamar al 0800-666-2447.

 

 

R.G.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Quiero dejar en claro esto, Nación ha decidido no poner ningún recurso para los juegos Evita”
2
 Corcovado: incendió la casa de su ex pareja y la mujer terminó internada
3
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
4
 Primer pago parcial a los trabajadores del frigorífico Dicasur en Trevelin
5
 "Suecia se convirtió en mi segundo hogar"
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 "Yo quiero discutir desarrollo"
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -