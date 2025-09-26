14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 clima
26 de Septiembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Tras una jornada de calor, el viento no da tregua en Esquel

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel tendrá una jornada fría y ventosa este viernes, con temperaturas que no superarán los 13°C. Según el pronóstico, se esperan vientos fuertes con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 69 km/h.

 

 

El día amaneció con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 5 °C. Los vientos, que soplan del noroeste, se intensificarán con el correr de las horas.

 

 

Tarde y noche: ráfagas y descenso de la temperatura

 

Para la tarde, se espera que el viento alcance velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h. La temperatura máxima pronosticada es de 13 °C. La probabilidad de precipitación es baja, de entre 0 y 10%.

 

 

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 8 °C, con vientos que se mantendrán en 32-41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. El cielo continuará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: accidente entre un auto y una moto en avenida Ameghino
2
 Caza furtiva en Esquel: allanamiento y secuestro de armamento especializado
3
 Detuvieron a un hombre acusado de agredir brutalmente a un adulto mayor
4
 Desbaratan un presunto punto de venta de drogas y secuestran un arsenal
5
 Florinda Giménez QEPD
1
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
2
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
3
 Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística
4
 Esquel se prepara para un sábado con lluvias débiles
5
 Alerta amarilla por fuertes vientos en Chubut para el jueves
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -