Tras una jornada de calor, el viento no da tregua en Esquel

La ciudad de Esquel tendrá una jornada fría y ventosa este viernes, con temperaturas que no superarán los 13°C. Según el pronóstico, se esperan vientos fuertes con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 69 km/h.

El día amaneció con un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 5 °C. Los vientos, que soplan del noroeste, se intensificarán con el correr de las horas.

Tarde y noche: ráfagas y descenso de la temperatura

Para la tarde, se espera que el viento alcance velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h. La temperatura máxima pronosticada es de 13 °C. La probabilidad de precipitación es baja, de entre 0 y 10%.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 8 °C, con vientos que se mantendrán en 32-41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h. El cielo continuará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

F.P