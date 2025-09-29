Reunión de gabinete ampliado en Camarones

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, encabezaron una nueva reunión de gabinete ampliado entre la Provincia y el Municipio, en el marco de la agenda de trabajo que el Ejecutivo provincial viene llevando adelante en distintas localidades, con el objetivo de continuar reforzando la articulación territorial y atendiendo las necesidades de cada municipio.

La mesa de trabajo se desarrolló en las instalaciones del Palacio Municipal de Camarones y contó con la participación de la totalidad de los funcionarios, tanto del gabinete provincial como del municipal, y de la diputada nacional Ana Clara Romero.

Durante el encuentro, ambos equipos analizaron temas específicos relativos a la localidad, entre ellos el turismo, la infraestructura urbana y educativa, el acceso a la salud pública, la conectividad y la energía, en el marco del acompañamiento del Estado provincial a los municipios.

Agenda de trabajo

Torres sostuvo que “tal como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión, vamos a continuar profundizando la agenda de trabajo con los distintos municipios de la provincia, atendiendo cuestiones que tienen que ver no solamente con la planificación provincial o municipal, sino también con acciones concretas que mejoren la vida de todos los chubutenses”.

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo ratificó que “desde el día uno impulsamos una agenda de desarrollo, obras y generación de empleo en cada uno de los municipios, y vamos a seguir fortaleciendo el vínculo con cada pueblo de Chubut para maximizar el potencial de nuestra provincia, y que ello se refleje en más oportunidades para la ciudadanía”.

“Estas reuniones de gabinete ampliado, que estamos haciendo a lo largo y ancho de la provincia, tienen un gran diferencial: se trata de gobernar, estar presentes y trabajar en conjunto con los intendentes, que son quienes saben mejor que nadie cuáles son las necesidades”, remarcó el Gobernador.

Torres también resaltó la importancia de profundizar la agenda energética “para poder dar respuesta a una industria electrointensiva como la que hay en Camarones, y para que sea un pueblo con ventajas comparativas en materia turística y pesquera, por mencionar algunas”.

“Mejorarle la calidad de vida a los vecinos”

El mandatario puso en relieve el importante rol de la conectividad en el territorio chubutense y su impacto positivo en materia de educación y salud: “Estamos integrando a los pueblos con hechos, no con ‘palabras lindas’, yendo a cada ciudad, sentándonos con los intendentes, hablando con los vecinos; todo eso, en una época difícil, de recesión e incertidumbre, donde hay un Gobierno Nacional que se desentiende de prácticamente todo, y en paralelo a ello se cobran impuestos para que las rutas se hagan y los puertos estén en condiciones. De todos esos supuestos ‘curros’ de los fondos fiduciarios a los que Nación hacía referencia, se eliminaron solamente los que tenían impuesto coparticipable. El resto, con una voracidad recaudatoria tremenda, se lo quedó el Gobierno Nacional”, advirtió.

“Si en paralelo, esto último resolviera todos los problemas, se cumpliría con lo que dice la ley; pero siguen cobrando los impuestos y no tapan un solo bache en ninguna ruta nacional de la República Argentina. Y nosotros, como provincia, podemos decir con orgullo que somos los únicos que nos estamos haciendo cargo de las rutas nacionales con un nivel de ejecución récord, y en paralelo, desendeudándonos”, agregó.

“Vamos a seguir trabajando a conciencia, ayudando y acompañando en todo lo que se pueda, y haciendo todo el esfuerzo posible para mejorarle la calidad de vida a cada vecino de Camarones y, en definitiva, de nuestra provincia”, concluyó.

“Trabajar cara a cara”

Por su parte, la intendenta Claudia Loyola agradeció la presencia del Gobernador y de todo el gabinete provincial, y recordó que “en los años que llevo al frente del Municipio, nunca habíamos tenido una reunión así, por lo que estamos muy agradecidos por esta posibilidad”.

“La presencia de Nacho y su equipo en Camarones nos fortalece y nos da la certeza de que nuestras iniciativas cuentan con acompañamiento permanente. Hoy no hablamos de promesas, hablamos de hechos y oportunidades concretas: Camarones está listo para crecer con un plan de desarrollo turístico, pesquero y social que pone en valor nuestros recursos y genera empleo. Este proyecto lo sacamos adelante entre todos, con compromiso y visión de futuro”, agregó también la titular del Ejecutivo municipal.

Finamente Loyola destacó la articulación con la Provincia y aseguró: “Acá no hay distinción política; mi responsabilidad siempre fue trabajar por Camarones. Me he sentado con diferentes gobernadores y hoy agradezco poder hacerlo cara a cara con Ignacio Torres, con quien trabajamos en conjunto para los vecinos y para el crecimiento de nuestra localidad”.

R.G.