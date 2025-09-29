12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 necrologicas
29 de Septiembre de 2025
necrologicas |
Por Redacción Red43

Roberto Oscar Moraga QEPD

Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ha dejado de existir en Esquel el Sr. Roberto Oscar Moraga, a la edad de 74 años. 

 

Su desaparición enluta a las familias de Moraga, San Martín, y otros.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Quiero dejar en claro esto, Nación ha decidido no poner ningún recurso para los juegos Evita”
2
 Corcovado: incendió la casa de su ex pareja y la mujer terminó internada
3
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
4
 Primer pago parcial a los trabajadores del frigorífico Dicasur en Trevelin
5
 "Suecia se convirtió en mi segundo hogar"
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 "Yo quiero discutir desarrollo"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -