Roberto Oscar Moraga QEPD

29 de Septiembre de 2025
necrologicas |
Ha dejado de existir en Esquel el Sr. Roberto Oscar Moraga, a la edad de 74 años.
Su desaparición enluta a las familias de Moraga, San Martín, y otros.
R.G.
